اقتصادي / أسعار النفط تواصل تراجعها في آسيا



سنغافورة 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

تواصل أسعار النفط تراجعها الثلاثاء ، ففي الساعة 05,50 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم نيسان/ابريل 35 سنتا ليبلغ سعره 55,13 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا. أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم نيسان/ابريل، فقد تراجع 22 سنتا وبلغ 64,54 دولارا.

وسجلت أسعار النفط أساسا انخفاضا أمس الاثنين، في نيويورك ولندن. وتراجع سعر برميل النفط الخفيف 1,78 دولار وسعر برميل برنت 2,36 دولار أو 3,5 بالمئة عن سعر الإغلاق الجمعة.

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10:38ت م

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سنغافورة 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واستواصل أسعار النفط تراجعها الثلاثاء ، ففي الساعة 05,50 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم نيسان/ابريل 35 سنتا ليبلغ سعره 55,13 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا. أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم نيسان/ابريل، فقد تراجع 22 سنتا وبلغ 64,54 دولارا.وسجلت أسعار النفط أساسا انخفاضا أمس الاثنين، في نيويورك ولندن. وتراجع سعر برميل النفط الخفيف 1,78 دولار وسعر برميل برنت 2,36 دولار أو 3,5 بالمئة عن سعر الإغلاق الجمعة.// انتهى //10:38ت م0027

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