السعودية اليوم / محافظ الدوادمي يتفقد مركزي الحفيرة والفيحاء



الدوادمي 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس

زار محافظ الدوادمي زيد بن محمد آل حسين أمس، مركزي الحفيرة والفيحاء التابعة لمحافظة الدوادمي ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها للمراكز التابعة للمحافظة للوقوف على الخدمات التي تقدمها مختلف الأجهزة الحكومية للأهالي في المراكز.

والتقى المحافظ خلال الجولة رئيس مركز الحفيرة سجدي بن مناحي الهيضل, ورئيس مركز الفيحاء حشر بن محمد الهيضل، واطلع على سير العمل في هذه المراكز, حاثاً رؤساء المراكز على تلمس احتياجات الأهالي وتطوير العمل.

كما زار المحافظ مخافر الشرطة في المركزين واطلع على سير العمل والمهام الأمنية لتلك المخافر.

وأكد آل حسين في ختام الزيارة التفقدية أن هذه الزيارة تأتي ضمن جولاته التفقدية للمراكز التابعة للمحافظة، بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه بتلمس احتياجات المواطنين والوصول إليهم في أماكنهم، وبحث كل متطلباتهم التنموية وتحقيقها.

// انتهى //

10:00ت م

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الدوادمي 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسزار محافظ الدوادمي زيد بن محمد آل حسين أمس، مركزي الحفيرة والفيحاء التابعة لمحافظة الدوادمي ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها للمراكز التابعة للمحافظة للوقوف على الخدمات التي تقدمها مختلف الأجهزة الحكومية للأهالي في المراكز.والتقى المحافظ خلال الجولة رئيس مركز الحفيرة سجدي بن مناحي الهيضل, ورئيس مركز الفيحاء حشر بن محمد الهيضل، واطلع على سير العمل في هذه المراكز, حاثاً رؤساء المراكز على تلمس احتياجات الأهالي وتطوير العمل.كما زار المحافظ مخافر الشرطة في المركزين واطلع على سير العمل والمهام الأمنية لتلك المخافر.وأكد آل حسين في ختام الزيارة التفقدية أن هذه الزيارة تأتي ضمن جولاته التفقدية للمراكز التابعة للمحافظة، بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه بتلمس احتياجات المواطنين والوصول إليهم في أماكنهم، وبحث كل متطلباتهم التنموية وتحقيقها.// انتهى //10:00ت م0023

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