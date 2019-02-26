شكرا لقرائتكم بث مباشر.. انطلاق منتدى مسك للإعلام في الريتز كارلتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

انطلقت منذ قليل فعاليات منتدى مسك للإعلام والذي يعد إحدى مبادرات مسك الخيرية.

وتأتي هذه الفعاليات، ضمن حزمة من الإسهامات والأنشطة التي تهدف إلى نشر الوعي بوسائل الإعلام وما صاحبها من تطورات على جميع الأصعدة.

ويناقش المنتدى ممارسات تزييف المحتوى الإعلامي، بالدفع بعدد من الخبراء في القطاع الإعلامي والمهتمين بصناعة المحتوى، لإيجاد أفكار وخطط تكفل صد انتشار أشكال وصور التزييف الإعلامي والحد من انتشاره.

وخلال المنتدى الذي ينظمه مركز المبادرات “مسك الخيرية”، يبحث مشاركون عوامل صناعة الرأي العام، وإبراز واقع انتقال حال الإعلام من الطريقة التقليدية إلى السريعة، المتمثلة في انتشار المعلومة بشكل أسرع مما هو عليه من ذي قبل.

وسيشارك في المنتدى 47 متحدثاً من 13 دولة، من بينهم رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل، ووزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي الرميحي.



مختارات الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز



وظائف شاغرة للجنسين في مطارات الرياض مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.