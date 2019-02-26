“رابط التقديم” بوظائف وزارة البيئة السعودية ” وزارة البيئة والمياه والزراعة”...

من هنا ، شاغرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة المعلن عنها، وقد وضح السيد وكيل الوزارة للخدمات المشتركة على أن كل الوظائف المشمولة بسلم الرواتب للموظفين بالتعاقد، وقد أشار السيد وكيل الوزارة للخدمات المشتركة الاستاذ علي عسيري، الى ان الشروط التى يجب ان تتوافر فى المتقدمين أن يكون سعودي الجنسية. اقدم لكم اليوم لكل الاخوة بالمملكة العربية السعودية ، الوظائف الجديدة كما تم الإعلان عنها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توافر عدد 100 وظيفة ادارية لكلا الجنسين من الرجال والنساء، شاغرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة المعلن عنها، وقد وضح السيد وكيل الوزارة للخدمات المشتركة على أن كل الوظائف المشمولة بسلم الرواتب للموظفين بالتعاقد، وقد أشار السيد وكيل الوزارة للخدمات المشتركة الاستاذ علي عسيري، الى ان الشروط التى يجب ان تتوافر فى المتقدمين أن يكون سعودي الجنسية.

الشروط الواجب توافرها فى المتقدم للوظيفة

شروط التقدم للوظيفة أن يكون سعودي الجنسية.

يجب أن يتوفر المؤهل العلمي المناسب لشغل الوظيفة.

لابد من الحصول على ترخيص مهني لفئات الوظيفة الفنية وألا يكون يعمل بأي جهة حكومية

أن يتمتع باللياقة الصحية وفق اللائحة وان يلتزم بالانظمة المعمول بها في مقر العمل.

رابط التقديم فى وظائف وزارة البيئة والمياة والزراعة

وتم الاشارة الى ان موعد التقديم من هنا على الوظائف قد بدأ من يوم الثلاثاء \21\6\1440 وسينتهي التقديم في 1\7\1440

نستعرض معكم كيفية التسجيل بالموقع الالكترونى من هنا لوزارة البيئة، و المياه و الزراعة و شرط التقدم للوظيفة ان يكون سعودى الجنسية، ويجب ان يكون المؤهل العلمي مناسب لشغل الوظيفة، ولابد ان يكون حاصل على الترخيص المهني لجميع فئات الوظيفة، وألا يكون قد سبق لة العمل فى اى جهة حكومية أو تعاقد، وشرط التمتع باللياقة البدنية اللازمة وفق ما هو مدرج باللوائح، والالتزام التام بجميع الأنظمة المعمول بها.

وزارة البيئة والمياة والزراعة