معرض تراثي يحاكي “الجنادرية” في مجتمع القطيف بجامعة الامام عبد الرحمن

أطلقت كلية المجتمع بالقطيف التابعة لجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل ممثلة بوكالة شؤون الطالبات – الأنشطة اللامنهجية بالقطيف – معرضاً تراثياً يحاكي المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) وذلك في مقر الكلية بالقطيف تحت شعار ( من عبق الماضي نستلهم افكارنا ) وذلك بحضور عضوات الهيئة التعليمية والطالبات والموظفات .

من جانبها ذكرت الدكت

ورة فوزيه الشمري وكيلة شؤون الطالبات بكلية المجتمع بان هذا الاحتفال هو أحد المبادرات والأنشطة التي تحرص على اقامتها الكلية وذلك تجسيدا لروح التراث وتأصيلا له وتعريفا له بين الطالبات حيث وجهت الدعوة للجميع للمشاركة والتفاعل مع هذا اليوم ، وقد لمسنا تفاعلا متميزا من الجميع بعرض الأدوات القديمة والحرف التي كانت تمارس في السابق وغيرها من الحرف والاشكال بمشاركة 450 طالبة .

وأضافت الشمري بان هذ المبادرة هي مبادرة سنوية تتبناها الكلية في كل عام، وذلك انطلاقًا من كون الجنادرية مناسبة تاريخية في مجال الثقافة ومؤشراً عميق للدلالة على الاهتمام بالتراث والثقافة والتقاليد والقيم العربية الأصيلة، كما أنها مناسبة وطنية تمتزج في نشاطاتها عبق تاريخنا المجيد بنتاج حاضرنا الزاهر.

وأشارت الى ان الموقع جهّز بنصب الخيام وفرش السجاد وجُهّزت أركان شعبية متنوعة كركن السليل ( عملية تجديل الخوص) والقفف (السلال المصنوعة من الخوص)، وركن الحنّاء، وركن الألعاب الشعبية، وركن الصوتيات وتجهيز أركان الضيافة الشعبية وقد لاقت الفعالية تفاعلًا وحضورًا من الجميع .