، مصرع قيادي حوثي وجرح آخر وتدمير عدد من آليات المليشيا بمنطقة حجور ،

محمد بن مسعود - الدمام - طائرات التحالف نفَّذت سلسلة من الغارات استهدفت مواقع عدة للانقلابيين

قُتل اليوم العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وجُرح آخرون، بينهم قيادات ميدانية، في مواجهات مع قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

وفي التفاصيل، أكد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية سقوط عدد من القيادات الميدانية للمليشيا وعناصرها قتلى وجرحى. ومن بين القتلى القيادي الحوثي المدعو عبدربه عايض هراش، نجل الشيخ المتحوث عايض هراش من أبرز مشايخ مديرية ‎خارف بمحافظة ‎عمران اليمنية المحاذية لمديرية كشر بمحافظة حجة.

وجُرح القيادي الحوثي مالك مرشد جبة المكنى "أبو مالك" في غارة جوية لمقاتلات التحالف الليلة الماضية، استهدفته مع مرافقيه على متن أحد الأطقم التابعة للمليشيا في قرية الحوج شرق العبيسة، وسقطوا قتلى وجرحى.

ونفَّذت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن سلسلة غارات استهدفت مواقع عدة للمتمردين الحوثيين؛ ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

واستهدفت المقاتلات رتلاً للمليشيا في حصن موسى غربي مديرية كشر، كما استهدفت بعدد من الغارات تجمعًا للمليشيا وآلياتها في منطقتَي الواسط والجوه في عزلة العبيسة شرقي كشر. كما استهدفت مقاتلات التحالف عربة عسكرية محمَّلة بالذخائر والمسلحين الحوثيين شرقي المندلة؛ ما أسفر عن تدميرها، ومقتل جميع من كانوا على متنها.