، شاهد.. بلدية القصب تحجز عددًا من الإبل السائبة حفظًا للأرواح والممتلكات العامة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأهالي ناشدوا بإبعادها عن الطرقات والشوارع والمدن والقرى لما تشكله من خطر

قامت بلدية القصب بمحافظة شقراء بالحجز على عددٍ من الإبل السائبة، وذلك بعد ضبطها تتجول في الشوارع وتأكل من أشجار الطرق مشكلة خطرًا على الأرواح والممتلكات العامة.

وأكدت البلدية أنها ستطبق الغرامات المالية والأنظمة المتبعة على الإبل التي تترك تعبث بالممتلكات العامة، أو تترك ترعى حول الأحياء الآهلة بالسكان أو الطرق والشوارع، لما تشكل من مخاطر على الجميع.

وأشاد عددٌ من المواطنين بعمل البلدية وحرصها على الحفاظ على الأرواح والممتلكات وقالوا: اليوم فجع أهالي محافظة الحريق جنوب مدينة الرياض بوفاة أحد قادة المدارس، بسبب اصطدام مركبته بأحد الجمال التي ترعى في الطريق".

وأضافوا: خطر الإبل التي تتجول في الشوارع وداخل الأحياء ليس مقتصرًا على الحوادث المرورية فحسب، إذ قد تكون سببًا لانتشار الأمراض كونها أحد المسببات لانتشار فيروس "كورونا"، ولاسيما أن وزارة البيئة قد أوصت اليوم بإغلاق أسواق بيع الإبل في وادي الدواسر والقريات احترازيًا، وذلك بعد ظهور عددٍ من الحالات الإيجابية لفيروس "كورونا" في تلك الإبل.

وتابعوا: "نطالب البلديات الأخرى والجهات ذات العلاقة بإبعاد الإبل عن الطرقات والشوارع والمدن والقرى لما تشكله من خطر على الجميع".