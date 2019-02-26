، شاهد.. اللجان التنفيذية تسارع الخطى لانطلاق مهرجان الزهور بينبع الصناعية ،

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تعمل اللجان المنظمة لمهرجان الزهور والحدائق على قدم وساق لوضع اللمسات الأخيرة في نسخته الثالثة عشرة الذي تنظمه الهيئة الملكية بينبع ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة استعداداتها لانطلاق مهرجان الزهور والحدائق الثالث عشر حيث يبدأ المهرجان الخميس المقبل ويستمر حتى نهاية مارس2019 برعاية إعلامية من صحيفة "الخليج 365".
وفي التفاصيل، أوضح رئيس اللجان التنفيذية لمهرجان الزهور والحدائق المهندس صالح الزهراني أن المهرجان هذا العام يأتي في حلة جديدة مميزة مع سكان ينبع الصناعية وزوارها، مشيرًا إلى تقديم الجديد في كل نسخة بإضافة كل ما هو مفيد وممتع لجميع الفئات العمرية.
وأضاف أن المهرجان ليس للمتعة فقط وإنما للفائدة التي نرسلها عبر رسائل جاذبة كالحفاظ على البيئة واكتساب مهارات في إعادة التدوير من خلال حديقة التدوير التي تقدم دروسًا مجانية في كيفية الاستفادة من المخلفات المنزلية إلى جانب المهارات الأخرى في الرسم والتشجير والمشروعات الصغيرة والناشئة والصناعات اليدوية والحرفية وغيرها.
وأشار "الزهراني" إلى أن أحد مكاسب المهرجان هو تنمية الموارد البشرية من خلال الخبرات التي يكتسبها شباب الوطن في مختلف المجالات الهندسية والإدارية والفنية وذلك لما يحتاج إليه المهرجان من تصاميم وأفكار تنمي في شبابنا مهارات الإبداع والابتكار وبفضل الله في كل نسخة نخرج العديد من الكوادر المؤهلة والمدربة وكل ما نقدمه يأتي انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 والتي تهتم بشباب الوطن وتطوير مهاراته.
شاهد.. اللجان التنفيذية تسارع الخطى لانطلاق مهرجان الزهور بينبع الصناعيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-26
تعمل اللجان المنظمة لمهرجان الزهور والحدائق على قدم وساق لوضع اللمسات الأخيرة في نسخته الثالثة عشرة الذي تنظمه الهيئة الملكية بينبع ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة استعداداتها لانطلاق مهرجان الزهور والحدائق الثالث عشر حيث يبدأ المهرجان الخميس المقبل ويستمر حتى نهاية مارس2019 برعاية إعلامية من صحيفة "الخليج 365".
وفي التفاصيل، أوضح رئيس اللجان التنفيذية لمهرجان الزهور والحدائق المهندس صالح الزهراني أن المهرجان هذا العام يأتي في حلة جديدة مميزة مع سكان ينبع الصناعية وزوارها، مشيرًا إلى تقديم الجديد في كل نسخة بإضافة كل ما هو مفيد وممتع لجميع الفئات العمرية.
وأضاف أن المهرجان ليس للمتعة فقط وإنما للفائدة التي نرسلها عبر رسائل جاذبة كالحفاظ على البيئة واكتساب مهارات في إعادة التدوير من خلال حديقة التدوير التي تقدم دروسًا مجانية في كيفية الاستفادة من المخلفات المنزلية إلى جانب المهارات الأخرى في الرسم والتشجير والمشروعات الصغيرة والناشئة والصناعات اليدوية والحرفية وغيرها.
وأشار "الزهراني" إلى أن أحد مكاسب المهرجان هو تنمية الموارد البشرية من خلال الخبرات التي يكتسبها شباب الوطن في مختلف المجالات الهندسية والإدارية والفنية وذلك لما يحتاج إليه المهرجان من تصاميم وأفكار تنمي في شبابنا مهارات الإبداع والابتكار وبفضل الله في كل نسخة نخرج العديد من الكوادر المؤهلة والمدربة وكل ما نقدمه يأتي انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 والتي تهتم بشباب الوطن وتطوير مهاراته.
26 فبراير 2019 - 21 جمادى الآخر 1440
12:21 AM
برعاية "الخليج 365" إعلاميًا.. و"الزهراني": المكاسب في تنمية الموارد البشرية بالخبرات
تعمل اللجان المنظمة لمهرجان الزهور والحدائق على قدم وساق لوضع اللمسات الأخيرة في نسخته الثالثة عشرة الذي تنظمه الهيئة الملكية بينبع ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة استعداداتها لانطلاق مهرجان الزهور والحدائق الثالث عشر حيث يبدأ المهرجان الخميس المقبل ويستمر حتى نهاية مارس2019 برعاية إعلامية من صحيفة "الخليج 365".
وفي التفاصيل، أوضح رئيس اللجان التنفيذية لمهرجان الزهور والحدائق المهندس صالح الزهراني أن المهرجان هذا العام يأتي في حلة جديدة مميزة مع سكان ينبع الصناعية وزوارها، مشيرًا إلى تقديم الجديد في كل نسخة بإضافة كل ما هو مفيد وممتع لجميع الفئات العمرية.
وأضاف أن المهرجان ليس للمتعة فقط وإنما للفائدة التي نرسلها عبر رسائل جاذبة كالحفاظ على البيئة واكتساب مهارات في إعادة التدوير من خلال حديقة التدوير التي تقدم دروسًا مجانية في كيفية الاستفادة من المخلفات المنزلية إلى جانب المهارات الأخرى في الرسم والتشجير والمشروعات الصغيرة والناشئة والصناعات اليدوية والحرفية وغيرها.
وأشار "الزهراني" إلى أن أحد مكاسب المهرجان هو تنمية الموارد البشرية من خلال الخبرات التي يكتسبها شباب الوطن في مختلف المجالات الهندسية والإدارية والفنية وذلك لما يحتاج إليه المهرجان من تصاميم وأفكار تنمي في شبابنا مهارات الإبداع والابتكار وبفضل الله في كل نسخة نخرج العديد من الكوادر المؤهلة والمدربة وكل ما نقدمه يأتي انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 والتي تهتم بشباب الوطن وتطوير مهاراته.
، شاهد.. اللجان التنفيذية تسارع الخطى لانطلاق مهرجان الزهور بينبع الصناعية ،
المصدر : الخليج 365
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