، "نيسان" تطلق "ألتيما 2019" الجديدة كليًّا للمرة الأولى بالشرق الأوسط ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقدِّم أسلوبًا متميزًا وتصميمات داخلية راقية ومحركَيْن جديدَيْن وخصائص متطورة

عبدالملك سرور - الخليج 365: كشفت "نيسان" النقاب عن سيارة "ألتيما" الجديدة كليًّا، التي ترسي معيارًا جديدًا من حيث التصميم ومتعة القيادة والتكنولوجيا بالنسبة لشريحة سيارات السيدان متوسطة الحجم؛ إذ تقدم السيارة أسلوبًا متميزًا، وتصميمات داخلية راقية، ومحركَيْن جديدَيْن، وخصائص متطورة ضمن نهج "نيسان للتنقل الذكي".

وفي التفاصيل، تطرح سيارة "نيسان ألتيما 2019" بسعة محرك 2.5 لتر خلال شهر فبراير في منطقة الشرق الأوسط، على أن يتم طرح "ألتيما" بسعة محرك 2.0 لتر بالمنطقة خلال الصيف.

وحظيت مبيعات الجيل الخامس من "ألتيما" بنمو على أساس سنوي، بلغت نسبته 30٪ خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي (إبريل 2018 – يناير 2019)؛ إذ شكلت مبيعات التجزئة نسبة 46 % من إجمالي مبيعات السيارة.

وتشمل عناصر التصميم الخارجي المتوافرة في السيارة كلاً من شبكة V-motion المتميزة ذات اللون الأخضر الداكن، وكشافات أمامية من نوع LED ذات مصابيح نهارية لتنبيه سائقي السيارات الأخرى بظروف الطريق، ومصابيح LED للضباب، وسطح معلق يحتوي على دعامات نحيفة، وفتحة سقف شفافة.

وتتوافر السيارة بألوان عدة من حيث التصميم الخارجي. وتم تقديم السيارة بمحركين جديدين لأول مرة لإحداث تغيير في طراز واحد؛ إذ إن الأول مزود بمحرك ذي 4 أسطوانات متوازية سعة 2.5 لتر طراز DOHC ، يعمل بنظام الحقن المباشر، وبقوة 188 حصانًا (في مقابل الإصدار السابق بسعة 2.5 لتر الذي يعمل بقدرة 179 حصانًا)، ويبلغ عزم الدوران للسيارة 180 رطلاً – للقدم (في مقابل الإصدار السابق الذي يبلغ عزم دورانه 177 رطلاً/ القدم)، فضلاً عن أن هذا الإصدار الجديد يضم مكونات جديدة تمامًا بنسبة 80 %، أو معاد تصميمها.

أما النوع الثاني فمزود بأول محرك على مستوى العالم جاهز للإنتاج، يعمل بتقنية الشحن التوربيني "تربو" ذي الضغط المتغير، ويحل محل المحرك V6 سعة 3.5 لتر في الجيل السابق بسيارة "ألتيما"؛ ما يوفر أداء يوازي محركات الجازولين ذات الأسطوانات الست، ولكن بمعدل استهلاك وقود لمحرك 4 أسطوانات.

ويطلق على هذه التكنولوجيا الجديدة اسم VC-Turbo التي يتم من خلالها التحول في خصائص المحرك بشكل مستمر؛ ما يحقق أداء ديناميكيًّا وكفؤًا.

وقد تم إطلاق VC-Turbo أخيرًا للمرة الأولى من خلال سيارة INFINITI QX50 الكروس أوفر الجديدة كليًّا.

وبفضل هذه التكنولوجيا يتمكن السائق من تحقيق التوازن في المحرك من خلال عملية تبديل التسارع.

أما بالنسبة للتصميم الداخلي فهو جديد ومتميز كليًّا؛ إذ يضم لوحة تحكم عريضة بتصميم "gliding wing" الشهير من نيسان؛ ما يبرز خصائص التصميم الخارجي للسيارة من حيث غطاء المحرك وفتحات التهوية المنخفضة، ويساعد في خلق بيئة مفتوحة ورحبة داخل السيارة.

وتضم أبرز ميزات الرفاهية والراحة في التصميم الداخلي للسيارة مقاعد مطورة ذات دعامات إضافية، توفر مستوى أفضل من الدعم والتماسك.

كما تضم السيارة أنظمة Apple CarPlay™، وAndroid Auto™، وشاشة ملونة متعددة اللمس قياس 8 بوصات، وهي القدرات التي تضمن تجربة ترفيه شاملة داخل السيارة، مع المحافظة على مستوى تحكم سلس أثناء القيادة.

وتشتمل التقنيات على كل من خاصية التنبيه باقتراب مركبة أخرى التي تساعد السائق على استشعار جميع المركبات من حوله عند الرجوع للخلف. وعند استشعار جسم ما يقوم النظام بإشعار السائق من خلال تنبيهات صوتية وبصرية.

كما تتيح السيارة مراقبة آمنة للطريق من الأمام والجوانب والخلف من خلال تقنيات تدخُّل، وهي: مكابح طوارئ أوتوماتيكية عند استشعار المشاة، والتنبيه عند الخروج عن مسار الطريق (LDW)، والتنبيه بالنقطة العمياء من خلال نظام راداري، والتنبيه باقتراب مركبة أخرى عند الخروج من المواقف (RCTA)، والمساعدة بالضوء المرتفع (HBA) .

ومن جهته، قال كاليانا سيفاغنانام، نائب الرئيس الإقليمي للتسويق والمبيعات في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط والهند: "تستند سيارة ألتيما الجديدة كليا إلى سمعة عريقة، تمتد إلى 25 عامًا. ويحظى هذا الطراز بشعبية مذهلة بين عملائنا في منطقة الشرق الأوسط. وإننا واثقون بأن السمات المتطورة التي أُضيفت من خلال الجيل السادس لهذا الطراز سوف تعزز جاذبيتها بين عملائنا".

ومن المقرر أن يتم طرح "ألتيما 2019" بعدد من الإصدارات المتنوعة، هي: S وSV وSL بسعة محرك 2.5L، وكذلك الإصداران SV وSL بسعة محرك 2.0L Turbo. . كما سيتم فتح باب الحجوزات للإصدار 2.0L VC-Turbo في وقت مبكر من صيف 2019.