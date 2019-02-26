، حساب يروِّج لوظائف أكاديمية للأجانب بجامعة جازان.. و"الجامعة": سنحاسب الناشر ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تداولها وانتقادها على نطاق واسع بمواقع التواصل

‏أكدت جامعة جازان عدم صحة المنشور المتداوَل الذي تضمن رغبة كلية إدارة الأعمال في التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس "غير سعوديين"، وذلك بعدما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداولاً واسعًا وانتقادًا لما ورد في ذلك المنشور.

وأوضحت الجامعة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية كافة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة لمحاسبة الجهة أو الشخص ناشر الإعلان المزيف جملة وتفصيلاً.

وبيَّنت الجامعة أن جميع إعلانات الوظائف يتم إعلانها عبر موقع الجامعة الرسمي وحساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.