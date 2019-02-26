هل الفساد هو السبب؟.. المتحدث الرسمي لأمانة عسير يكشف أسباب تعثر مشروع الطائرة المطعم- فيديو

كشف المتحدث الرسمي لأمانة منطقة عسير “ماجد الشهري” عن تطورات مشروع “الطائرة المطعم” وعن سبب تعثر المشروع خلال الـ 8 سنوات الماضية.

وقال الشهري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “معالي المواطن” الذي يذاع على قناة “إم بي سي” أن كثيراً من الطائرات خرجت من الخدمة في دول خارجية، وتحولت إلى مشاريع سياحية فيما بعد، وهذه الدول سبقت المملكة وتم تنفيذ المشروع في النهاية.

وكشف الشهري، أن المشروع دُرس قبل ثماني سنوات، وكان هناك اعتمادات مالية تغطي حجم المشروع، وتم إبلاغ الأمانة أنه تم طرح المشروع كمرحلة أولى لإنشاء مباني متعددة كمطاعم ومواقف سيارات، ومسطحات خضراء، حتى يتم تأهيله للاستثمار.

وأوضح أن موقع المشروع مجاور لمرمى النفايات، وحددت الأمانة مكاناً جديداً لمرمى النفايات في نطاق مركز وادي بن هشبل، ويتم نقل النفايات في المرمى الجديد في وادي بن هشبل، وتهيئة المكان حتى يكون صالحاً للاستثمار.

واستكمل الشهري حديثه، أنه تم إبلاغ أمانة عسير، خلال ميزانية عام 1437 هـ ، أنه تم إيقاف المشروع مع عدد كبير من المشاريع في تلك الفترة، مؤكداً أن الأمانة اتجهت بعد ذلك لطرح المشروع على القطاع الخاص كنوع من الاستثمار.

وقال الشهري، أنه واجهتهم مشكلة حينما بدأت الأمانة في تهيئة مرمى النفايات، حتى يكون جاذب بشكل أكبر للاستثمار، واصطدمت الأمانة بوجود شكاوى وبلاغات على موقع مرمى النفايات الجديد بوادي بن هشبل من المواطنين، وتحول الأمر إلى قضية في المحكمة.

وأكد الشهري أن القضية استمرت في المحكمة حتى قبل 3 أشهر، صدر حكم نهائي من المحكمة بتمكين أمانة عسير من الموقع واستخدامه كمرمى للنفايات.

واختتم “الشهري” حديثه قائلاً: “أن الأمانة بدأت في تهيئة الموقع حتى يتم نقل مرمى النفايات، كما تم مخاطبة الوزارة قبل 6 أسابيع بشأن تحول الموقع للاستثمار، وسوف يتم الاعلان عنه الأسبوع القادم، موضحاً أن المشروع فرصة كبيرة لكافة رجال الأعمال للاستفادة من هذا الموقع السياحي.