أهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بالمسارات المحددة على الطرقات، حفاظاً على سلامتهم، وتجنباً لتعريض أنفسهم للمخالفة والعقوبة. وشددت الإدارة على أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يُعد مخالفة مرورية، وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٣).

وينص جدول المخالفات رقم (3) الذي كشفت عنه الإدارة في سبتمبر 2018، على غرامة مالية تتراوح بين 300 و500 ريال لمرتكبي عدد من المخالفات المرورية، من بينها عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق.

كانت هذه تفاصيل خبر المرور: عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق مخالفة.. وهذه عقوبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.