تفاعلت عدد من المدارس بطرقها الخاصة مع قرار إدراج اللغة الصينية ضمن المناهج الدراسية بالمملكة، عقب التوقيع على ذلك مع الجانب الصيني خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأخيرة إلى الصين.
وقدّمت ثانوية أم القرى بمدينة الجبيل فقرة خلال برنامجها الصباحي بإدارة حوار باللغة الصينية مع أحد الوافدين الصينيين، حول العلاقات السعودية الصينية والتعاون والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
كما قامت مدرسة الرصاصة الابتدائية والمتوسطة بمحافظة الدرب، بكتابة عبارات ترحيبية باللغة الصينية، حيث قام أحد المعلمين بمشاركة عدد من الطلاب بكتابة تلك العبارات على بعض جدران المدرسة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: مدارس تتفاعل مع قرار إدراج اللغة الصينية في المناهج على طرقها الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.