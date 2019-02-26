بالفيديو.. الراصد الحربي يفسر ظاهرة نادرة للغيوم في سماء بعض المناطق

كشف الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، ظاهرة غريبة للغيوم ظهرت ببعض مناطق المملكة؛ حيث تتشكل في دوائر بيضاوية مفرغة من الوسط.

ونشر الراصد الجوي -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- مقطعًا مصورًا لتلك السحب، موضحًا أن تلك الظاهرة تعرف باسم «فولستريك»، وهي نادرة الحدوث، وتتشكل كدوائر بيضاوية إلى حد ما كأنها تلقت ضربة في المنتصف.

وأشار الراصد الحربي إلى أن هذه الظاهرة النادرة تحدث غالبًا بسبب أن درجة حرارة الماء في الغيوم تكون أقل من الصفر، لكنها غير متجمدة في الوقت نفسه، بسبب عدم وجود جزيئات التنوي الجليدي.

من جهة أخرى، قال الراصد الحربي إن اليوم الاثنين بداية موجة دفء عالية على منطقة المدينة، وتبلغ ذروتها غدًا الثلاثاء، مشيرًا إلى أن درجة حرارة المدينة المنورة ستصل في النهار إلى 35 درجة مئوية، وتصل فجرًا إلى 22 درجة مئوية، مضيفًا أنه سيحدث بعد ذلك انخفاض كبير في درجات الحرارة لتصل إلى 11 درجة مئوية فجرًا.

وتابع أن الموجة الدافئة ستكون محسوسة على أغلب مناطق المملكة، وتتخطى فيها درجات الحرارة حاجز الـ30 درجة مئوية، خاصةً مناطق مكة والمدينة والرياض خلال الـ72 ساعة القادمة، تتبعها موجة باردة، نتيجة تأثير المنخفض الجوي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن طقس غد الثلاثاء، نشاطًا للرياح السطحية يثير الأتربة والغبار، يحد مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن تلك المناطق هي تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم، والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حتى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأشارت الأرصاد إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا، والفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق، وعلى مرتفعات الباحة وعسير وجازان، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

من جانبه، توقع خبير الأرصاد حسن كراني، اليوم الاثنين، استمرار الدفء على مناطق المملكة، قائلًا عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: «بعون الله، يستمر الدفء على معظم أجواء المملكة، وبقدر ملموس على أجواء القطاع الغربي؛ نظرًا إلى تعمق أخدود هوائي يميل نسبيًّا إلى الحرارة على أجوائه.. يصحب ذلك طقس غائم جزئي على الغربية وجنوبًا حتى منطقة جازان، وكذلك الوسطى، مع بعض الخلايا الممطرة على المصايف وجنوبًا، ونشاط للرياح السطحية».