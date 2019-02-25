السعودية اليوم / مقتل وجرح العشرات من مليشيا الحوثي بغارات جوية شمال شرقي صعدة



صعـدة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

قُتل العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وجرح آخرون بغارات جوية شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم شمال شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.

وذكر موقع / سبتمبر نت / الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن المقاتلات استهدفت بعدد من الغارات، منصة لإطلاق الصواريخ ومعسكرًا تدريبيًا تابعًا للمليشيا، في منطقة الغول القريبة من مركز مديرية كتاف شمال شرقي محافظة صعدة.

وكانت قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أحرزت الليلة الماضية تقدمًا كبيرًا في مديرية كتاف البقع.

// انتهى //

00:18ت م

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صعـدة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسقُتل العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وجرح آخرون بغارات جوية شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم شمال شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.وذكر موقع / سبتمبر نت / الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن المقاتلات استهدفت بعدد من الغارات، منصة لإطلاق الصواريخ ومعسكرًا تدريبيًا تابعًا للمليشيا، في منطقة الغول القريبة من مركز مديرية كتاف شمال شرقي محافظة صعدة.وكانت قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أحرزت الليلة الماضية تقدمًا كبيرًا في مديرية كتاف البقع.// انتهى //00:18ت م0332

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