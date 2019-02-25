

أبو عجرم 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم المركز الحضاري في مركز أبي عجرم.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط ورئيس مركز أبي عجرم بدر بن عيد الشمري، وأمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، ورئيس بلدية أبي عجرم المهندس مشعل بن محمد الحسن الذي قدم لسموه شرحًا عن مرافق المركز والقاعات والتجهيزات التي تم تزويدها فيه، كما شاهد سموه عرضًا عن إنجازات بلدية أبي عجرم من الخدمات البلدية والشراكات المجتمعية، ونبذة عن مسابقة أفلام أبي عجرم.

ونوه سموه بالجهود التي قامت بها بلدية أبي عجرم للمركز والمراكز التابعة له، متطلعًا مزيدًا من الجهود في هذا المجال.

//انتهى//

23:29ت م

0319



أبو عجرم 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم المركز الحضاري في مركز أبي عجرم.وكان في استقبال سموه لدى وصوله محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط ورئيس مركز أبي عجرم بدر بن عيد الشمري، وأمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، ورئيس بلدية أبي عجرم المهندس مشعل بن محمد الحسن الذي قدم لسموه شرحًا عن مرافق المركز والقاعات والتجهيزات التي تم تزويدها فيه، كما شاهد سموه عرضًا عن إنجازات بلدية أبي عجرم من الخدمات البلدية والشراكات المجتمعية، ونبذة عن مسابقة أفلام أبي عجرم.ونوه سموه بالجهود التي قامت بها بلدية أبي عجرم للمركز والمراكز التابعة له، متطلعًا مزيدًا من الجهود في هذا المجال.//انتهى//23:29ت م0319

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ أمير الجوف يزور المركز الحضاري بأبي عجرم ويطلع على إنجازات البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.