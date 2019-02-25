السعودية اليوم / إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شرق رفح



غزة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين، اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وطبية في غزة، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على مقربة من السياج الفاصل، أطلقت الرصاص صوب عشرات الفتية والشبّان شرق رفح، مما أدى لإصابة ثلاثة منهم، نقلوا على إثرها للمستشفى.

// انتهى //

22:57ت م

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غزة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسأصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين، اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق رفح جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية وطبية في غزة، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على مقربة من السياج الفاصل، أطلقت الرصاص صوب عشرات الفتية والشبّان شرق رفح، مما أدى لإصابة ثلاثة منهم، نقلوا على إثرها للمستشفى.// انتهى //22:57ت م0311

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