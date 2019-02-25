شكرا لقرائتكم خبر عن الدرهم الإماراتي يتراجع أمام الريال السعودي اليوم الإثنين 25/2/2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- تراجع سعر صرف الدرهم الإماراتى أمام الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع حدوث تباين في أداء باقى العملات العربية والأجنبية في بنوك وصرافات المملكة. أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي:

الدرهم الإماراتي 3.6726 -0.01 الدولار الأسترالي 0.7865 0.74

الدينار البحريني 0.37683 -0.05

الدولار الكندي 1.2827 0.29

الفرنك السويسري 0.9496 0.01

اليوان الصيني 6.3274 -0.4

الجنيه المصري 17.56 -0.23

اليورو 1.2301 0.2

الاسترليني 1.389 0.32

الدينار الأردني 0.709 0.07

الدينار الكويتي 0.30012 -0.09

الدرهم المغربي 9.1967 -0.15

الريال العماني 0.38496 0.08

الريال القطري 3.64 0.01 الدولار الأسترالي 0.7865 0.74الدينار البحريني 0.37683 -0.05الدولار الكندي 1.2827 0.29الفرنك السويسري 0.9496 0.01اليوان الصيني 6.3274 -0.4الجنيه المصري 17.56 -0.23اليورو 1.2301 0.2الاسترليني 1.389 0.32الدينار الأردني 0.709 0.07الدينار الكويتي 0.30012 -0.09الدرهم المغربي 9.1967 -0.15الريال العماني 0.38496 0.08الريال القطري 3.64 0.01 الدرهم الإماراتي يتراجع أمام الريال السعودي اليوم الإثنين 25/2/2019

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