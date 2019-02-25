شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 635 سلة غذائية للنازحين في حيران حجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، 635 سلة غذائية، تزن 47 طنًّا، على النازحين والمتضررين في قرى السادة الشباكية والسادة المغتربين والسادة الشمالية في مديرية حيران بمحافظة حجه، يستفيد منها 3800 فرد.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 325 مشروعًا.



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