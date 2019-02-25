شكرا لقرائتكم وزير خارجية اليمن يحذر: فشل اتفاق ستوكهولم يعني العودة إلى مربع التدمير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني: إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لم تنسحب حتى الآن من ميناءين كما كان متوقعًا اليوم الاثنين، محذرًا من أن فشل اتفاق ستوكهولم الخاص بالهدنة في الحديدة يعني العودة إلى مربع العنف والتدمير.

وقال اليماني في مقابلة مع “رويترز”، على هامش القمة الأولى بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي التي عُقدت على مدى يومين في منتجع شرم الشيخ المصري: ”كنا نتوقع أن نسمع اليوم انسحابات في ميناءي الصليف ورأس عيسى، لم تتم حتى اللحظة“.

وأضاف: ”اليوم كان يفترض انسحاب من الصليف ورأس عيسى، يليه الانسحاب من ميناء الحديدة“.



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