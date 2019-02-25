شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان الاجتماعي ينظم لقاء طالبات الجالية الإسلامية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

نظم مركز الملك سلمان الاجتماعي أخيرا، اللقاء الاجتماعي الأول لطلاب الجالية الإسلامية ضمن مشروع (مجتمعي)، وذلك بالتعاون مع جمعية الوقف الخيرية. بحضور نائب المدير العام للمركز والمشرف العام على مشاريع التطوير والتوسعة، الأميرة المهندسة الجوهرة بنت سعود بن عبد الله بن ثنيان، وعدد من منسوبات المركز وعضواته، و 30 طالبة من جنسيات مختلفة.

وقالت الأميرة الجوهرة بنت سعود: «إن اللقاء هو إحدى مبادرات مشروع مجتمعي للمسؤولية الاجتماعية، الذي يعد باكورة برامج مشروع وصل وتواصل، الذي يعنى بخلق منظومة تواصل اجتماعي معرفي وشمولي للربط بين الأجيال والثقافات، حيث تم تخصيص هذا اللقاء للطالبات من الجالية الإسلامية لتعريفهن على موروثات المجتمع السعودي وتعزيز اللحمة الإسلامية وأواصر الأخوة من خلال هذه اللقاءات الودية».

وبدأ اللقاء باستقبال الطالبات بالأهازيج الحجازية، تلا ذلك جولة على المعرض الذي اشتمل على أركان مختلفة لمناطق المملكة، كمنطقة نجد والجنوبية والمنطقة الشرقية والشمالية، بعدها شاركت الطالبات والعضوات في عدد من المسابقات الثقافية، كما تبادلن الحديث معًا وبسرد روايات و قصص إسلامهن وطبيعة الإسلام في بلدانهن، وما يجدن من دعم من حكومة المملكة.

وعبرت الطالبة ألما من دولة صربيا قائلة «أشكركم على اللقاء الاجتماعي وعلى حسن ضيافتكم لنا، لقد أعجبني مركز الملك سلمان الاجتماعي كثيرًا جزاكم الله خيرًا»، فيما قالت الطالبة صبحية من دولة البوسنة والهرسك: «زرنا مركز الملك سلمان الاجتماعي وحقيقة استمتعنا بالترحيب والاستقبال وكل ما قدمتموه لنا وأسأل الله أن تجدوها في ميزان حسناتكم».