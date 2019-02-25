خالد بن سلمان يشكر خادم الحرمين بمناسبة الأمر الملكي بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفع نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولنائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وذلك تكريما من القيادة لأبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديرا لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن.

وقال الأمير خالد بن سلمان «إن الاهتمام الدائم والدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين ونائبه لأبناء الوطن الأوفياء من العسكريين المرابطين على ثغور المملكة أمر غير مستغرب»، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين ونائبه.

إلى ذلك نقل نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان في أولى مهامه العملية في منصبه الجديد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ونائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان لرجال القوات المسلحة المرابطين على الحد الجنوبي.

وأكد خلال جولته الميدانية أمس على الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي فخر واعتزاز الجميع بالقدرات القتالية والتدريب العالي، التي يتحلى بها جنود الوطن البواسل في مختلف القطاعات العسكرية، منوها بالملاحم البطولية والتضحيات التي سطروها في ميدان الشرف والعزة على الحد الجنوبي لدحر العدو وكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدود الوطن.

واستمع خلال جولته إلى شرح مفصل عن أبرز المهمات والواجبات التي تؤديها الوحدات المشاركة، في المواقع العسكرية على الحد الجنوبي، والأعمال المناطة بهم في الدفاع عن الوطن، منوها بالإمكانات والتجهيزات والآليات الحديثة والمتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة، التي كان لها الأثر في تمكنهم من القيام بواجبهم البطولي في حماية الوطن على أكمل وجه.

وأعرب المرابطون عن شكرهم وتقديرهم لنائب وزير الدفاع واهتمامه بهم، متمنين له التوفيق والسداد في مهمته الجديدة.

من جهة أخرى استقبل الأمير خالد بن سلمان أمس منسوبي الوزارة من مدنيين وعسكريين.

وأعرب عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولنائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان على الثقة الملكية الكريمة بصدور الأمر الملكي بتعيينه نائبا لوزير الدفاع، مؤكدا اعتزازه بهذه الثقة الكريمة وعدها تكليفا وتشريفا ومسؤولية، سائلا الله أن يعينه عليها، وأنه سيضع نصب عينيه الإسهام الجاد في خدمة دينه ومليكه ووطنه بما يوازي هذه الثقة الكريمة.

كما أعرب عن شكره وامتنانه لنائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان واعتزازه بالعمل معه واستفادته من توجيهاته، مما كان له الأثر بما حصل عليه من خبرات بعمله وما اكتسبه من مهارات كانت هي العون له بعد الله فيما كلف به من مهام، وستكون بإذن الله منارا ومرشدا له بعمله في وزارة الدفاع.

وأكد أن توليه بعض الملفات التي كلفه بها نائب خادم الحرمين الشريفين ستسهم إن شاء الله في تحقيق رغبة ولاة الأمر في تطوير وزارة الدفاع، مسترشدا بالتوجيهات الكريمة لنائب خادم الحرمين الشريفين والعمل فيما تحقق على يده في برنامج تطوير وزارة الدفاع، كما أنه سيعمل وفقا لرؤية المملكة 2030.