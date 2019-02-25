ضبط مستودع متنقل لأغذية منتهية بتبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك
ضبطت إدارة الرقابة الشاملة بأمانة تبوك مستودعا متنقلا للمواد الغذائية يحتوي على نحو 800 كرتون من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة المهندس إبراهيم الغبان أنه وخلال الجولات اليومية لإدارة الرقابة الشاملة جرى ضبط أحد البرادات المتنقلة يحمل مواد غذائية منتهية الصلاحية، موزعة في 804 صناديق تزن نحو 10 آلاف كجم.
وبين أنه جرت مصادرة كامل الكمية وإتلافها وحجز البراد لدى الأمانة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية.
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