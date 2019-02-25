بدر بن سلطان يعتمد المسميات الجديدة لمخططات وتقاطعات بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

وافق نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان على المقترح الذي تقدمت به أمانة العاصمة المقدسة المتضمن تعديل مسميات مخططات ولي العهد بمسميات تتميز بها مكة المكرمة عن غيرها من المدن.

وقد اقترحت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في لجنة التسمية والترقيم أن يجري توزيع المخططات بحسب المعايير الخاصة بتوزيع الأحياء من حيث المسافة وعدد السكان والمواقع الجغرافية، كما جرى إعداد المخطط الذي يضم 14 حيا، فيما جرى ضم 24 مخططا أطلقت عليها أسماء الأحياء القديمة التي أزيلت في توسعة الحرم المكي الشريف مع إضافة عبارة «الجديدة»، إلى جانب تسمية 14 تقاطعا بأسماء غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم.

وتعمل الأمانة على وضع لوحات كبيرة في كل حي توضح أساس التسمية وموقعه الأصلي ونبذة مختصرة عنه.