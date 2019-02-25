خادم الحرمين يبحث مستجدات الأحداث مع قادة عرب وأوروبيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة.

كما التقى الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وجرى استعراض العلاقات الأخوية وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

وفي لقاء آخر، بحث خادم الحرمين الشريفين مع مستشارة ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل تعزيز العلاقات الثنائية، وعددا من

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأحداث في المنطقة.

وناقش الملك سلمان بن عبدالعزيز لدى لقائه رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس، مجالات التعاون بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام.

إلى ذلك التقى خادم الحرمين الشريفين رئيس وزراء بلجيكا تشارلز ميتشل، وجرى بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وبلجيكا، وأبرز موضوعات القمة.

كما استعرض الملك سلمان بن عبدالعزيز لدى لقائه رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش، علاقات التعاون بين البلدين وعددا من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال القمة.

كما التقى خادم الحرمين الشريفين، في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية، أمس الأول الرئيس العراقي برهم صالح، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك التقى الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وبريطانيا، وبحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

كما بحث خادم الحرمين الشريفين في لقاء آخر مع رئيس وزراء السويد ستيفان لوفن، مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض عدد من الأمور المدرجة على جدول أعمال القمة.

وفي لقاء آخر بحث الملك سلمان بن عبدالعزيز مع رئيس وزراء هولندا مارك روتيه، فرص التعاون بين المملكة وهولندا، ونوقش عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.