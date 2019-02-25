اختتام ندوة دور الرقابة الالكترونية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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اختتمت أمس أعمال ندوة «دور الرقابة الالكترونية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد»، التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بالرياض، بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين في مكاتب تحقيق الرؤية في الجهات المشمولة باختصاصاتها، وإدارات الشؤون المالية والإدارية، وتقنية المعلومات، ووحدات المراجعة الداخلية في عدد من الجهات.
وأكد نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - لحماية النزاهة الدكتور بندر أبا الخيل أن تنظيم هذه الندوة جاء انطلاقا من حرص نزاهة على توثيق الصلة بينها وبين شركائها جميعا، وتهدف من خلالها إلى تسليط الضوء على برنامج الرقابة الالكترونية الذي يأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية للهيئة، حيث يهدف البرنامج إلى إيجاد بيئة متكاملة للرقابة باستخدام التقنيات الحديثة.
وقدمت المتحدثة الرئيسة للندوة، الدكتورة اليزابيث ديفيد باريت، رئيسة مركز دراسات الفساد بجامعة ساسكس البريطانية، ورقة عمل.
وانطلقت الجلسة الأولى بعنوان «آليات ومتطلبات تطبيق الرقابة الالكترونية»، وشارك فيها المراقب المالي بوزارة المالية ماجد الشبانات، وممثل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني خالد بن عبدالإله، والمراقب المالي بديوان المراقبة العامة، بندر المبرك، ومدير عام تطوير الأنظمة والسياسات بنزاهة، بندر الهزاني.
وشارك في الجلسة الثانية التي ناقشت «البرامج والمشاريع الوطنية»، مدير إدارة دعم الأعمال بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، محمد البلوي، ونائب الرئيس المساند بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، فاروق الخزيم، ومدير إدارة الالتزام بالمؤسسة العامة للتقاعد، عبدالرحمن الماجد.
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