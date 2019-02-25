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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر إعلامية متعددة عن اقتراب إدارة النصر من فسخ تعاقدها مع مهاجم الفريق الأول بالنادي وهدافه محمد السهلاوي.
وظل اللاعب حبيسًا لمقاعد البدلاء الموسم الحالي بسبب وجود كل من المغربي عبدالرازق حمد الله والنيجيري أحمد موسى.
ويعد السهلاوي أحد الهدافين التاريخيين لنادي النصر، وكان مهاجم الفريق الأول حتى الموسم الماضي قبل أن يهبط مستواه كثيرًا.
وتعرض اللاعب لانتقادات جماهيرية كبيرة منذ الموسم الماضي عطفًا على ما قدمه مع الفريق في الفترة الأخيرة.
هل انتهت قصة "السهلاوي" مع "النصر"؟محمد السيّد الخليج 365 2019-02-25
كشفت مصادر إعلامية متعددة عن اقتراب إدارة النصر من فسخ تعاقدها مع مهاجم الفريق الأول بالنادي وهدافه محمد السهلاوي.
وظل اللاعب حبيسًا لمقاعد البدلاء الموسم الحالي بسبب وجود كل من المغربي عبدالرازق حمد الله والنيجيري أحمد موسى.
ويعد السهلاوي أحد الهدافين التاريخيين لنادي النصر، وكان مهاجم الفريق الأول حتى الموسم الماضي قبل أن يهبط مستواه كثيرًا.
وتعرض اللاعب لانتقادات جماهيرية كبيرة منذ الموسم الماضي عطفًا على ما قدمه مع الفريق في الفترة الأخيرة.
25 فبراير 2019 - 20 جمادى الآخر 1440
11:31 PM
كشفت مصادر إعلامية متعددة عن اقتراب إدارة النصر من فسخ تعاقدها مع مهاجم الفريق الأول بالنادي وهدافه محمد السهلاوي.
وظل اللاعب حبيسًا لمقاعد البدلاء الموسم الحالي بسبب وجود كل من المغربي عبدالرازق حمد الله والنيجيري أحمد موسى.
ويعد السهلاوي أحد الهدافين التاريخيين لنادي النصر، وكان مهاجم الفريق الأول حتى الموسم الماضي قبل أن يهبط مستواه كثيرًا.
وتعرض اللاعب لانتقادات جماهيرية كبيرة منذ الموسم الماضي عطفًا على ما قدمه مع الفريق في الفترة الأخيرة.
، هل انتهت قصة "السهلاوي" مع "النصر"؟ ،
المصدر : الخليج 365
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