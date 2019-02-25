، البحرين ترحب بقرار الحكومة البريطانية بتصنيف ميليشيات حزب الله كمنظمة إرهابية ،

- 1/2
- 2/2
رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين، بقرار المملكة المتحدة بتصنيف ميليشيات ما يسمى بحزب الله كمنظمة إرهابية بجناحيها السياسي والعسكري، مؤكدة أن هذا القرار يعد خطوة مهمة في جهود مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما يمثله هذا الحزب من مخاطر حقيقية وتهديدات واضحة على الأمن والسلم الدوليين.
وفي التفاصيل، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تقديرها لجهود المملكة المتحدة في اتخاذ القرارات الإستراتيجية التي تعكس حرصها الشديد على محاربة الإرهاب بكل أشكاله، والتصدي للجماعات الإرهابية والأيديولوجيات المتطرفة، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي باتخاذ مثل هذه الخطوات الحاسمة، وتكثيف التعاون المتبادل، وتعزيز التنسيق المشترك بما يكفل القضاء على العنف والتطرف والإرهاب.
وجددت وزارة الخارجية البحرينية، موقف مملكة البحرين الثابت الرافض للإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته، والذي يؤكد ضرورة العمل المشترك وتضافر كل الجهود الهادفة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تزعزع الأمن والسلم.
البحرين ترحب بقرار الحكومة البريطانية بتصنيف ميليشيات حزب الله كمنظمة إرهابيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-25
رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين، بقرار المملكة المتحدة بتصنيف ميليشيات ما يسمى بحزب الله كمنظمة إرهابية بجناحيها السياسي والعسكري، مؤكدة أن هذا القرار يعد خطوة مهمة في جهود مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما يمثله هذا الحزب من مخاطر حقيقية وتهديدات واضحة على الأمن والسلم الدوليين.
وفي التفاصيل، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تقديرها لجهود المملكة المتحدة في اتخاذ القرارات الإستراتيجية التي تعكس حرصها الشديد على محاربة الإرهاب بكل أشكاله، والتصدي للجماعات الإرهابية والأيديولوجيات المتطرفة، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي باتخاذ مثل هذه الخطوات الحاسمة، وتكثيف التعاون المتبادل، وتعزيز التنسيق المشترك بما يكفل القضاء على العنف والتطرف والإرهاب.
وجددت وزارة الخارجية البحرينية، موقف مملكة البحرين الثابت الرافض للإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته، والذي يؤكد ضرورة العمل المشترك وتضافر كل الجهود الهادفة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تزعزع الأمن والسلم.
25 فبراير 2019 - 20 جمادى الآخر 1440
11:30 PM
جددت موقفها الثابت الرافض للإرهاب والجماعات والأيديولوجيات المتطرفة
رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين، بقرار المملكة المتحدة بتصنيف ميليشيات ما يسمى بحزب الله كمنظمة إرهابية بجناحيها السياسي والعسكري، مؤكدة أن هذا القرار يعد خطوة مهمة في جهود مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما يمثله هذا الحزب من مخاطر حقيقية وتهديدات واضحة على الأمن والسلم الدوليين.
وفي التفاصيل، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تقديرها لجهود المملكة المتحدة في اتخاذ القرارات الإستراتيجية التي تعكس حرصها الشديد على محاربة الإرهاب بكل أشكاله، والتصدي للجماعات الإرهابية والأيديولوجيات المتطرفة، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي باتخاذ مثل هذه الخطوات الحاسمة، وتكثيف التعاون المتبادل، وتعزيز التنسيق المشترك بما يكفل القضاء على العنف والتطرف والإرهاب.
وجددت وزارة الخارجية البحرينية، موقف مملكة البحرين الثابت الرافض للإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته، والذي يؤكد ضرورة العمل المشترك وتضافر كل الجهود الهادفة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تزعزع الأمن والسلم.
، البحرين ترحب بقرار الحكومة البريطانية بتصنيف ميليشيات حزب الله كمنظمة إرهابية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين ترحب بقرار الحكومة البريطانية بتصنيف ميليشيات حزب الله كمنظمة إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.