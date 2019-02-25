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أعلنت جامعة المجمعة عن توفر وظائف شاغرة على مرتبة "معيد" في عديد من التخصصات للرجال والنساء، في مقر الجامعة بمحافظة المجمعة والكليات التابعة لها في كل من الزلفي، ورماح، والغاط، وحوطة سدير.
وأكدت الجامعة أن طريقة التقديم متاحة عن طريق الرابط: https://goo.gl/xq93ug هذا الأسبوع وحتى الثلاثاء القادم الموافق 1440/6/28هـ.
وظائف شاغرة في جامعة المجمعة على رتبة "معيد" للرجال والنساءفلاح الجوفان الخليج 365 2019-02-25
أعلنت جامعة المجمعة عن توفر وظائف شاغرة على مرتبة "معيد" في عديد من التخصصات للرجال والنساء، في مقر الجامعة بمحافظة المجمعة والكليات التابعة لها في كل من الزلفي، ورماح، والغاط، وحوطة سدير.
وأكدت الجامعة أن طريقة التقديم متاحة عن طريق الرابط: https://goo.gl/xq93ug هذا الأسبوع وحتى الثلاثاء القادم الموافق 1440/6/28هـ.
25 فبراير 2019 - 20 جمادى الآخر 1440
11:32 PM
بالمقر والكليات التابعة لها.. التقديم إلكتروني حتى ٢٨ جمادى الآخرة
أعلنت جامعة المجمعة عن توفر وظائف شاغرة على مرتبة "معيد" في عديد من التخصصات للرجال والنساء، في مقر الجامعة بمحافظة المجمعة والكليات التابعة لها في كل من الزلفي، ورماح، والغاط، وحوطة سدير.
وأكدت الجامعة أن طريقة التقديم متاحة عن طريق الرابط: https://goo.gl/xq93ug هذا الأسبوع وحتى الثلاثاء القادم الموافق 1440/6/28هـ.
، وظائف شاغرة في جامعة المجمعة على رتبة "معيد" للرجال والنساء ،
المصدر : الخليج 365
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