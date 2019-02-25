، عمالة سائبة تحتطب الأخضر واليابس في وادي "وبح ونسيت" بالكامل وتتسبب بكارثة بيئية ،

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طالب الأهالي بوادي "وبح ونسيت" الواقعة 20 كيلو شرق محافظة الكامل الجهات المعنية بملاحقة عمالة سائبة من الجنسية الإفريقية التي تعمل في احتطاب الأشجار الخضراء واليابسة دون رقيب غير مبالين بالأضرار البيئية والتصحر الذي يتسبب فيه قطع تلك الأشجار بكميات كبيرة، ثم حرقها وتحويلها إلى فحم بوساطة إقامة معامل بدائية بتلك المواقع.
وقال الأهالي إن تلك العمالة يزداد نشاطها خلال عطلة نهاية الأسبوع كما أنهم يستقلون سيارات ذات دفع رباعي واُخرى "دينات" لنقل أكياس الفحم وبيعها داخل محافظة جدة.
وطالب الأهالي صحة البيئة والجهات الأمنية بسرعة ملاحقتهم بتلك الأودية والقبض عليهم لأن وجودهم يشكل خطرًا بيئيًا وأمنيًا على السكان.
عمالة سائبة تحتطب الأخضر واليابس في وادي "وبح ونسيت" بالكامل وتتسبب بكارثة بيئيةحسن العيسي الخليج 365 2019-02-25
طالب الأهالي بوادي "وبح ونسيت" الواقعة 20 كيلو شرق محافظة الكامل الجهات المعنية بملاحقة عمالة سائبة من الجنسية الإفريقية التي تعمل في احتطاب الأشجار الخضراء واليابسة دون رقيب غير مبالين بالأضرار البيئية والتصحر الذي يتسبب فيه قطع تلك الأشجار بكميات كبيرة، ثم حرقها وتحويلها إلى فحم بوساطة إقامة معامل بدائية بتلك المواقع.
وقال الأهالي إن تلك العمالة يزداد نشاطها خلال عطلة نهاية الأسبوع كما أنهم يستقلون سيارات ذات دفع رباعي واُخرى "دينات" لنقل أكياس الفحم وبيعها داخل محافظة جدة.
وطالب الأهالي صحة البيئة والجهات الأمنية بسرعة ملاحقتهم بتلك الأودية والقبض عليهم لأن وجودهم يشكل خطرًا بيئيًا وأمنيًا على السكان.
25 فبراير 2019 - 20 جمادى الآخر 1440
11:29 PM
الأهالي يطالبون "صحة البيئة" والجهات الأمنية بسرعة القبض عليهم
طالب الأهالي بوادي "وبح ونسيت" الواقعة 20 كيلو شرق محافظة الكامل الجهات المعنية بملاحقة عمالة سائبة من الجنسية الإفريقية التي تعمل في احتطاب الأشجار الخضراء واليابسة دون رقيب غير مبالين بالأضرار البيئية والتصحر الذي يتسبب فيه قطع تلك الأشجار بكميات كبيرة، ثم حرقها وتحويلها إلى فحم بوساطة إقامة معامل بدائية بتلك المواقع.
وقال الأهالي إن تلك العمالة يزداد نشاطها خلال عطلة نهاية الأسبوع كما أنهم يستقلون سيارات ذات دفع رباعي واُخرى "دينات" لنقل أكياس الفحم وبيعها داخل محافظة جدة.
وطالب الأهالي صحة البيئة والجهات الأمنية بسرعة ملاحقتهم بتلك الأودية والقبض عليهم لأن وجودهم يشكل خطرًا بيئيًا وأمنيًا على السكان.
، عمالة سائبة تحتطب الأخضر واليابس في وادي "وبح ونسيت" بالكامل وتتسبب بكارثة بيئية ،
المصدر : الخليج 365
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