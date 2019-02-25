، أمير تبوك يواسي أسرة "اللاحم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك، أسرة اللاحم في وفاة الشيخ إبراهيم سليم اللاحم مدير فرع وزارة العدل بمنطقة تبوك سابقًا -رحمه الله-.

وسأل سموه المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

فيما أعرب ابن الفقيد فهد بن إبراهيم اللاحم عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة وغير المستغربة، التي كان لها أبلغ الأثر في التخفيف من مصابهم، سائلاً الله أن يجزي سموه خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.