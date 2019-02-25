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محمد بن مسعود - الدمام - واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك، أسرة اللاحم في وفاة الشيخ إبراهيم سليم اللاحم مدير فرع وزارة العدل بمنطقة تبوك سابقًا -رحمه الله-.
وسأل سموه المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
فيما أعرب ابن الفقيد فهد بن إبراهيم اللاحم عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة وغير المستغربة، التي كان لها أبلغ الأثر في التخفيف من مصابهم، سائلاً الله أن يجزي سموه خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.
أمير تبوك يواسي أسرة "اللاحم"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-25
واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك، أسرة اللاحم في وفاة الشيخ إبراهيم سليم اللاحم مدير فرع وزارة العدل بمنطقة تبوك سابقًا -رحمه الله-.
وسأل سموه المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
فيما أعرب ابن الفقيد فهد بن إبراهيم اللاحم عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة وغير المستغربة، التي كان لها أبلغ الأثر في التخفيف من مصابهم، سائلاً الله أن يجزي سموه خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.
25 فبراير 2019 - 20 جمادى الآخر 1440
11:26 PM
واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة تبوك، أسرة اللاحم في وفاة الشيخ إبراهيم سليم اللاحم مدير فرع وزارة العدل بمنطقة تبوك سابقًا -رحمه الله-.
وسأل سموه المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
فيما أعرب ابن الفقيد فهد بن إبراهيم اللاحم عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة وغير المستغربة، التي كان لها أبلغ الأثر في التخفيف من مصابهم، سائلاً الله أن يجزي سموه خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.
، أمير تبوك يواسي أسرة "اللاحم" ،
المصدر : الخليج 365
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