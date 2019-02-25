بالصور: خادم الحرمين الشريفين يغادر مصر ويبعث برقية للرئيس السيسي

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مدينة شرم الشيخ اليوم الإثنين عقب زيارة رسمية لمصر، ورئاسته وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية التي اختُتمت اليوم. وعقب مغادرته بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية شكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وفيما يلي نص البرقية: فخامة الأخ الرئيس / عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أقدم بالغ شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق أثناء إقامتنا من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

فخامة الرئيس … لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التي عقدناها مدى عمق العلاقة بين بلدينا، ورغبتنا المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة، كما أتاحت لنا تجديد أواصر الأخوة والمحبة بين شعبينا الشقيقين.

ولا يفوتني أن أشيد بالنتائج الإيجابية للقمة العربية الأوروبية، التي كان لفخامتكم دور بارز في إنجاحها.

وأسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب المصري الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.،،، خادم الحرمين الشريفين

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

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