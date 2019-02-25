قمة شرم الشيخ.. خادم الحرمين يلتقي برئيس وزراء التشيك

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، برئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش، وذلك في مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ المصرية.

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