السعودية اليوم / الأمير خالد الفيصل يوافق على إنشاء مكتب تحقيق الرؤية بمحافظة جدة

جدة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس وافق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على المقترح الذي رفعه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة بإنشاء مكتب تحقيق الرؤية بمحافظة جدة. وبارك سموه هذه الخطوة بمحافظة جدة التي ستعزز مبادرات الجهات الحكومية والأهلية، وتحفّزهم للمشاركة في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني. فيما قدّم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة شكره للأمير خالد الفيصل على موافقة سموه بإنشاء المكتب ودعمه. الجدير ذكره أن رؤية المملكة 2030 تهدف لتحقيق نقلة نوعية في مجالات التعليم والصحة، وإتاحة الفرص للجميع، وكذلك الخدمات المتطورة في التوظيف والعلاج والسكن والترفيه، حيث وضعت أهداف محددة، إضافة إلى العمل على عدد من البرامج وتنويع الاقتصاد وتعزيز القدرات الاستثمارية، ودعم القطاعات الواعدة، مثل التصنيع وتوطين العديد من القطاعات، وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية، وتأسيس مناطق خاصة تعتمد على مقومات استثنائية ومزايا تنافسية لكل منطقة، و تأسيس مناطق خاصة لقطاعات واعدة، ومنها المناطق اللوجستية والصناعية والمالية. // انتهى // 22:29ت م 0303





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