السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 635 سلة غذائية للنازحين في مديرية حيران بمحافظة حجة



حجة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 635 سلة غذائية، تزن 47 طنًا، على النازحين والمتضررين في قرى السادة الشباكية والسادة المغتربين والسادة الشمالية في مديرية حيران بمحافظة حجه، يستفيد منها 3,800 فرد.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 325 مشروعًا .

// انتهى // ‏

21:47ت م

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حجة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 635 سلة غذائية، تزن 47 طنًا، على النازحين والمتضررين في قرى السادة الشباكية والسادة المغتربين والسادة الشمالية في مديرية حيران بمحافظة حجه، يستفيد منها 3,800 فرد.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 325 مشروعًا .// انتهى // ‏21:47ت م0301

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