شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. جمرك الرقعي يحتفل باليوم الوطني الكويتي والان نبدء بالتفاصيل

احتفل جمرك الرقعي بمحافظة حفرالباطن باليوم الوطني الكويتي الـ 58 حيث قدّم منسوبي الجمرك يتقدمهم مدير عام جمرك الرقعي سامي السليمان الهدايا التذكارية والورود للقادمين والمغادرين عبر المنفذ.

وبهذه المناسبة قال السليمان: تشارك الجمارك السعودية أفراح دولة الكويت الشقيقة بمناسبة يومها الوطني الذي يُمثل لنا جميعًا في المملكة مناسبةً غالية على قلوبنا، وتجديدًا لأواصر المحبة والإخاء التي تجمع البلدين الشقيقين.

وحول احتفالية جمرك الرقعي بهذه المناسبة أوضح السليمان أن هذه الاحتفالية كانت تعبيرًا من الجميع عن مدى فرحتهم بهذا اليوم، حيث قُدمت خلال الاحتفالية الهدايا للمسافرين عبر المنفذ، وتوشح منسوبي الجمرك بأعلام المملكة ودولة الكويت.