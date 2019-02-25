شكرا لقرائتكم تتويج منافسات الجمل في فئة 20 إنتاج حمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت اليوم لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثالثة، نتائج منافسات الجمل في فئة (20 إنتاج- حمر)، بتتويج منقية الكويتي هلال بجاد العتيبي بالمركز الأول، وتتويج منقية سعد محمد السبيعي بالمركز الثاني، وحصلت منقية ملفي بطيحان السبيعي على المركز الثالث، وتوجت منقية سلمان سعد المليحي بالمركز الرابع، وجاءت منقية الكويتي ماجد شبيب المطيري في المركز الخامس.

من جهة أخرى، يقام غدًا شوط فئة (20 إنتاج- شعل) وسط تنافس بين 12 مالكًا، تأهلوا لدخول المنافسة بعد تجاوزهم اليوم الفحوصات الطبية لكشف العبث.

وكانت لجان التحكيم الأولية استقبلت اليوم فئة (20 إنتاج- صفر)؛ تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية لها غدًا الثلاثاء قبل دخولها المنافسات بعد غدٍ الأربعاء.



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