السعودية اليوم / الأمير بدر بن سلطان يستقبل رئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء ومدير فرع وزارة النقل بالمنطقة



جدة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة ، رئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء المهندس عبدالسلام الشهري ، ومدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس خالد العتيبي.

واستعرض الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء ، مشروعات الكهرباء والنقل بالمنطقة ، وكذلك آليات وسبل توحيد الجهود وتنسيقها بين الجهتين ، بما يضمن تسريع العمل في المشرعات ودقة إنجازها.

// انتهى //

15:10ت م

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جدة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة ، رئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء المهندس عبدالسلام الشهري ، ومدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس خالد العتيبي.واستعرض الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء ، مشروعات الكهرباء والنقل بالمنطقة ، وكذلك آليات وسبل توحيد الجهود وتنسيقها بين الجهتين ، بما يضمن تسريع العمل في المشرعات ودقة إنجازها.// انتهى //15:10ت م0130

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