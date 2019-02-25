انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير خارجية قطر يطالب بمحاسبة المسؤولين عن حصار بلاده والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 25 فبراير 2019 02:26 مساءً - طالب وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين، بمحاسبة المسؤولين عن الحصار المفروض على بلاده، مؤكداً أن ذلك الحصار "يستهدف المواطن القطري".

جاء ذلك خلال كلمة آل ثاني، أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.

وقال الوزير أمام المجلس: "لقد أدرك المجتمع الدولي بطلان المزاعم التي يقوم عليها الحصار الذي يستهدف المواطنين القطريين ويهدف إلى النيل من الدولة".

ووصف التدابير التي اتخذتها عدة دول خليجية بالإضافة إلى مصر، بأنها "تخالف مواثيق حقوق الإنسان، وتهدد النسيج الاجتماعي والروابط الإنسانية"، مطالباً بـ"محاسبة المسؤولين عن هذه التدابير غير المشروعة".

وأكد الشيخ آل ثاني أنه "برغم الحصار، فإن مسيرة التنمية والتقدم تمضي بخُطا حثيثة".

كما أشاد بجهود الوساطة التي يبذلها أمير دولة الكويت لحل هذه الأزمة.

وتبذل الكويت جهود وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو 2017، عندما فرضت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر حصاراً على قطر؛ بدعوى دعم الدوحة الإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة وتؤكد أنها محاولة للسيطرة على قرارها الوطني.

من جهة أخرى، علق وزير الخارجية القطري على جملة من القضايا الدولية، وأكد دعم بلاده الكامل الجهود كافةً الهادفة إلى التوصل لحل الأزمة السورية.

كما قال: إن "عولمة الإرهاب تفرض مواجهة أسبابه الحقيقية والعمل على تعميق حقوق الإنسان".

في حين أكد مواصلة الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام، وإيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.