انت الان تتابع تفاصيل خبر مطالبات بإقالة الشريان لـ"كشفه عورة المجتمع السعودي" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 25 فبراير 2019 02:26 مساءً - طالب نشطاء ومغردون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان؛ وذلك بعد موضوعات تناوَلها في برنامج له سلطت الضوء على قضية هروب الفتيات من المملكة.

وتناول "الشريان" في برنامجه الجديد، الذي بدأ عرضه في فبراير الجاري، قضايا تعاطي الشباب السعودي المخدرات، وهروب الفتيات السعوديات إلى دول غربية؛ وهو ما دفع سعوديين إلى انتقاده والمطالبة بإقالته، في حين دعم آخرون القضايا التي يناقشها.

وردَّ "الشريان" على الانتقادات التي وُجِّهت إلى برنامجه الجديد، الذي يُعرَض على قناة "SBC" السعودية، لافتاً إلى أن الموضوعات التي تناولها مثل المخدرات وهروب الفتيات هي محاولة لتسليط الضوء على المشاكل داخل المجتمع.

وقال "الشريان" في لقاء مع برنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية"، إنَّ عرضه الإبر التي يتعاطاها الشباب بأحد الأحياء عبارة عن تسليط الضوء على وجود خلل من أجل مكافحتها.

وأضاف أن ما كتبه الناشط السعودي فايز المالكي عن البرنامج "غير صحيح"، مشيراً إلى أن البرنامج أساساً لم يغير اسمه وأن اسمه الصحيح "مع داود الشريان".

وكان "الشريان" قد عرض في برنامجه تقريراً عن الأحياء العشوائية بالرياض، تضمّن مقابلات مع سعوديين، وأظهر مدى صعوبة الحالة التي تشهدها هذه الأحياء والبيوت المهجورة التي بها، وطريقة الحصول على مخدرات فيها.

وجدير بالذكر أن الإعلامي "الشريان" بدأ بتقديم برنامج "ما حنا بساكتين" على القناة السعودية بعد تحوّل كثير من المشاهدين السعوديين نحو القنوات العربية والأجنبية.

وتسعى قناة "إس بي سي" لاستعادة الجمهور عن طريق "الشريان" بهذا البرنامج، الذي بدأ أولى حلقاته بمناقشة ظاهرة هروب السعوديات من البلاد نتيجة تطبيق نظام الوصاية عليهن.