شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه بتطوير البيئة الاستثمارية بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال استقبال سموه ، مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز عبدالرحمن الخالدي يرافقه عدد من منسوبي الفرع.
واطلع سموه على التقرير السنوي للفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية لعام 1439هـ والذي يحتوي على أهم إنجازات فروع ومكاتب وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة واهتمامها لتطوير قطاعي الأعمال والاستثمار وإعادة الهيكلة لهذين القطاعين إضافة لقطاعات أخرى من خلال طرح العديد من المبادرات المستمرة لتحسين بيئة الأعمال وتطويرها لإيجاد بيئة جاذبة للاقتصاد المحلي وكذلك جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز التحول الوطني تحقيقاً لرؤية 2030.
وقدم سمو أمير المنطقة الشرقية شكره لكافة العاملين في فرع الوزارة بالمنطقة وكافة المكاتب بالمحافظات على جهودهم متمنياً لهم التوفيق.
من جهته عبر الخالدي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته ودعمه لفرع الوزارة بالمنطقة والتي كانت لها الأثر في تحقيق الإنجازات المستمرة.
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