شكرا لقرائتكم الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

“بيان من الديوان الملكي”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الاثنين الموافق 20 / 6 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.



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