شكرا لقرائتكم مطار الملك خالد يتزين بأعلام الكويت احتفاءً باليوم الوطني الكويتي الـ 58 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

توشحت صالات مطار الملك خالد الدولي اليوم الأحد بأعلام دولة الكويت الشقيقة، احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الكويتي الـ 58، وتعبيراً عن مدى عمق العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة والمحبة التي تجمع البلدين.

وأقامت شركة “مطارات الرياض” التي تضطلع بإدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي، للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية عدداً من الفعاليات والأنشطة المتنوعة؛ لمشاركة الأشقاء في دولة الكويت فرحتهم.

وتضمنت الفعاليات عرض عبارات ترحيبية خاصة بهذه المناسبة على شاشات العرض داخل الصالات، كما تم استقبال المسافرين القادمين والمغادرين من دولة الكويت الشقيقة بالورود والهدايا التذكارية.

وحظيت هذه الفعاليات بتفاعل كبير بين مسافري وعاملي مطار الملك خالد، في مشاهد تؤكد مدى متانة وعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.



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