شكرا لقرائتكم ساما: أتممنا أكثر من 3 مليارات عملية تواصل بين العملاء والبنوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

افتتح معالي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فعاليات نسخة 2019 من معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا المالية (ميفتيك) في مجال الخدمات المصرفية والمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفندق فور سيزونز الرياض‏.

وعدّ أحمد حمدان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة unifonic راعي التواصل السحابي لمعرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا المالية “ميفتك 2019″، خلال جلسة نقاش بعنوان ” الهاتف الجوال وتعزيز الولاء للعلامة التجارية من خلال الهاتف الجوال”، أهم الأولويات الاستراتيجية لأي علامة تجارية هو حرصها وبحثها الدائم عن إنشاء وخلق صورة تتميز بها عن منافسيها وتقترب بها أكثر من العميل، من أجل الحفاظ عليه وتحقيق الرضا له ومن تم الوصول إلى درجة الولاء التام لخدماتها.

وأضاف حمدان: “على مدى 12 عاماً تم استخدام الهاتف النقال كتقنية في unifonic، لافتاً إلى إنجاز أكثر من 3 مليارات معاملة في خدمات التواصل بين العملاء والبنوك في العام الماضي على مستوى المملكة العربية السعودية”.

ونوه باعتمادهم على أحدث التقنيات لتطوير عمليات تواصل فعالة عبر اعتماد تطبيقات آمنة ومعرفة بهدف ضمان قنوات اتصال موثوقة بين الشركات والعملاء على حد سواء.

ولفت حمدان إلى تقديم unifonic منصة تطبيقات تمكن المؤسسات من التواصل عبر الرسائل النصية والصوتية تطبيقات لدمج الرسائل القصيرة والصوتية في نظام العميل الحالي بسهولة وفي دقائق معدودة دون حاجة للترميز أو مبرمج خاص.

وعلى صعيد متصل أوضح حسان حمدان نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية لشركة unifonic، خلال ورقة عمل بعنوان “كيف تبدأ حوارا رقميا مع عملائك”، أن تطبيقات التراسل والدردشة مثل ” واتس آب، وماسنجر، وiMessage” وغيرها هي قنوات الحوار الأساسية للجيل الحالي، ولا بد للمؤسسات من تدعيم أنماط اتصالها الأساسية بهذه القنوات الجديدة، لافتا إلى أهمية إيجاد واجهة محادثة رقمية تسد الفجوة بين العملاء والشركات على حد سواء.



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