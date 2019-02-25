شكرا لقرائتكم أمطار رعدية على الباحة تستمر حتى هذا الموعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الباحة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة، على منطقة الباحة.

ويشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa ، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.



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