- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تأجيل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
حمَّل فريق الحكومة الشرعية باليمن، اليوم الاثنين، الحوثيين، مسؤوليةَ عدم تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة، بعد أن تم تأجل تنفيذ المرحلة الأولي منه.
وكان من المزمع تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة، اليوم، بحضور وفد الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين.
مختارات
- خبر سار من سند محمد بن سلمان للزواج لـ3 فئات مستفيدة
-
- وظائف شاغرة للجنسين لدى مصرف الراجحي
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.