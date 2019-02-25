شكرا لقرائتكم تأجيل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

حمَّل فريق الحكومة الشرعية باليمن، اليوم الاثنين، الحوثيين، مسؤوليةَ عدم تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة، بعد أن تم تأجل تنفيذ المرحلة الأولي منه.

وكان من المزمع تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة، اليوم، بحضور وفد الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين.



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