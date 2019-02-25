الان تتابع مدير “تعليم الطائف” يدشن ملتقي القيادة المدرسية الثاني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي:

دشن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، اليوم، ملتقى القيادة المدرسية الثاني بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، والذي تنظمه قسم القيادة المدرسية للبنين بإدارة الإشراف التربوي، بحضور مساعدي المدير العام وعدد من مديري الادارات، والمكاتب، والمشرفين التربويين ونحو 300 قائد مدرسة.

وأكد اللهيبي أهمية دور قيادات المدارس، في الإشراف على العمل التعليمي داخل محيط المدرسة بكل كفاءة وجدية، ومد جسور التعاون والتعاضد والألفة بين المعلمين والطلاب في المدارس، وأولياء أمورهم والمحافظة على المقدرات الوطنية، من خلال نظافة المدارس، والبيئة التعليمية، والتحصيل الدراسي للطلاب والحرص على تجهيزاتها، والمساهمة في تحسين بيئتها، بتعاون المجتمع المدرسي ككل.

داعيا قادة المدارس للعمل مع منسوبيهم بالمدرسة بروح الفريق وتجويد العمل، وبحث سبُل الارتقاء بالعمل الإداري والتربوي بالمدارس والنهوض بها.والرفع من مستوى تحصيل الطلاب.

ولفت مدير التعليم إلى أن سر نجاح القائد هو سر تعامله مع من حوله ومحور العلاقات الإنسانية، مقدمًا شكره وتقديره للمساعد للشؤون التعليمية، ولادارة الاشراف التربوي للبنين ولقسم القيادة المدرسية ولمكاتب التعليم والشؤون المدرسية والخدمات المساندة على جهودهم المبذولة للرقي بالعملية التعليمية.

ثم كرم اللهيبي الرعاة والداعمين والمشاركين والمنظمين لهذا الملتقى، وجرى تداول محاور الملتقى في أربع جلسات في يومه الاول شملت “القيادة بالقيم” للدكتور عبدالرحمن الغامدي، و”القيادة الإبداعية” للدكتور حمد السواط ،و”القيادة المدرسية في ضوء التجارب العالمية” للأستاذين بندر الشلوي و محمد القثامي، و”التحصيل الدراسي مسؤوليتنا” للاستاذ سفر الغامدي.

يذكر أن ملتقى القيادة المدرسية الثاني يستمر لمدة يومين، ويهدف إلى التحسين والتطوير المستمر للممارسات القيادية، وإبراز وتشجيع المبادرات المميزة لقادة المدارس في الميدان التعليمي، والتعريف بدور قائد المدرسة في نشر ثقافة الاختبارات الوطنية والدولية، وتعزيز دور قادة المدارس في رفع المستوى التحصيلي للطلاب، واستعراض التجارب العالمية في القيادة المدرسية لمبتعثي خبرات. نشر ثقافة الشراكة المجتمعية وأهميتها في الميدان التعليمي.