شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشورى» يستعرض التنسيق البرلماني المشترك مع السفير العراقي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض اليوم (الاثنين) سفير جمهورية العراق لدى المملكة قحطان طه خلف.

وأكد رئيس مجلس الشورى أهمية وعمق العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيقة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تصب في تعزيز العلاقات بين البلدين وخصوصا في المجالات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب العراقي بما يسهم في دعم التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.