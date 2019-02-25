شكرا لقرائتكم خبر عن «الترفيه» تطلق فعاليات «قرية جدة العالمية».. الخميس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تطلق الهيئة العامة للترفيه الخميس القادم فعاليات قرية جدة العالمية بنسختها الأولى، وذلك بمتنزه عطا الله بمحافظة جدة.

وتشارك في هذه الفعاليات عدد من الدول الخليجية والآسيوية والعربية والأفريقية والأوربية، تم توزيعها على قاعات يفصل بينها مجسمات من تراث كل دولة، حيث تقدم هذه الدول من خلال القرية العالمية عروضا متنوعة من منتجات صناعية وتجارية وحرفية وأزياء.

كما تتضمن القرية مسرحا للعروض الفولكلورية لكل دولة وعروض أزياء، وقسم لألعاب الأطفال تم تصميمها بشكل يضمن الأمن والسلامة، وقاعات ثقافية تحتوي على لوحات فنية وأشغال يديوية من تراث الدول المشاركة.