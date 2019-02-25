شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 1700 كرتون تمر في المكلا بحضرموت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المكلا) وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأحد) 1700 كرتون تمر في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 10.200 فرد. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأحد) 1700 كرتون تمر في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 10.200 فرد. وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز.



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